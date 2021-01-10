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Лукашенко назвал сроки разработки поправок к конституции Белоруссии
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко назвал сроки разработки поправок к конституции Белоруссии

Виктория Родимкина

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поправки к конституции республики могут быть обозначены на предстоящем Всебелорусском народном собрании.

По словам белорусского лидера, это произойдет, если делегаты будут готовы к этому.

— Поправки к конституции — может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме, — сказал президент в эфире телеканала «Россия 1».

О дате проведения референдума по новой конституции также будет объявлено на Всебелорусском народном собрании, уточнил Александр Лукашенко. Он отметил, что проект нового закона может быть разработан в течение года.

— И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть, — сказал глава государства.

При этом он не раскрыл деталей, касающихся изменений в конституции, пояснив, что основные положения еще не были полностью сформированы.

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БелоруссияАлександр ЛукашенкоКонституция
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