Лукашенко назвал сроки разработки поправок к конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поправки к конституции республики могут быть обозначены на предстоящем Всебелорусском народном собрании.
По словам белорусского лидера, это произойдет, если делегаты будут готовы к этому.
— Поправки к конституции — может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме, — сказал президент в эфире телеканала «Россия 1».
О дате проведения референдума по новой конституции также будет объявлено на Всебелорусском народном собрании, уточнил Александр Лукашенко. Он отметил, что проект нового закона может быть разработан в течение года.
— И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть, — сказал глава государства.
При этом он не раскрыл деталей, касающихся изменений в конституции, пояснив, что основные положения еще не были полностью сформированы.
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