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СМИ: Лукашенко избран делегатом Всебелорусского народного собрания
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

СМИ: Лукашенко избран делегатом Всебелорусского народного собрания

Кирилл Николаев

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко избран делегатом Всебелорусского народного собрания (ВНС). Об этом в среду ,6 января, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что Лукашенко выбрали делегатом ВНС от Могилева.

Ранее лидер республики подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания. Оно состоится в Минске 11–12 февраля 2021 года. Всего на ВНС пригласили 2,7 тысячи человек. Они обсудят ключевые положения программы социально-экономического развития Белоруссии на следующие пять лет и направления общественно-политического развития страны. При этом известно, что оппозиция не признает ВНС как легитимный орган и площадку для выражения мнений.

На сегодняшний день Всебелорусское народное собрание представляет собой встречу представителей правительства и других ветвей власти, руководителей и сотрудников предприятий, деятелей науки и культуры страны. Данное мероприятие проводится раз в пять лет. В последний раз оно состоялось в Минске в июне 2016 года.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

Читайте также: Лукашенко уточнил цель и полномочия Всебелорусского народного собрания

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