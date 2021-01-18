Президент РПЛ заявил, что лига рассматривает вариант с сокращением числа команд до 12

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российская премьер-лига (РПЛ) рассматривает возможность изменения формата турнира. Об этом в понедельник, 18 января, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

По его словам, одним из вариантов изменения чемпионата России по футболу является сокращение числа команд до 12. Для конкретных решений по изменению формата турнира требуется комплексный подход и всесторонний анализ.

— Это возможный, но далеко не единственный вариант, — цитирует Прядкина «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что нападающий Артем Дзюба не вошел в состав ФК «Зенит» из Санкт-Петербурга на тренировочный сбор в ОАЭ из-за заражения коронавирусом.

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