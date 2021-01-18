Стали известны сроки принятия решения о проведении ЧМ-2021 по хоккею

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Решение о том, где пройдет чемпионат мира по хоккею 2021 года, будет принято не позднее начала следующей недели. Об этом в понедельник, 18 января, заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Совещание совета IIHF запланировано на 17:00 по московскому времени понедельника, 25 января, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, белорусская оппозиция выступает за отмену матчей чемпионата мира по хоккею, который должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге, или же бойкота турнира. Глава Международной Федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 11 января. Он заявил, что из-за политического кризиса в республике на федерацию оказывается большое давление, но IIHF не хочет смешивать спорт и политику.

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