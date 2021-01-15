Дзюба не вошел в состав «Зенита» на сбор в Дубае из-за коронавируса

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Нападающий Артем Дзюба не вошел в состав санкт-петербургского ФК «Зенит» на тренировочном сборе в ОАЭ из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

О болезни Дзюбы стало известно в четверг, 14 января. Из-за положительного теста на COVID-19 он присоединится к команде позже.

Кроме того, коронавирус был обнаружен у голкипера Андрея Лунева, который также не вошел в состав «Зенита» на сбор в Дубае. В зимнем сборе от «Зенита» будут участвовать 27 игроков клуба.

На первом этапе «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча: 21 января против «Риги», 24 января против «Пахтакора» и солигорского «Шахтера», 27 января против екатеринбургского «Урала».

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