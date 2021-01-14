«Должны выступать только под свой гимн»: Резник резко отреагировал на ситуацию с Олимпиадой

Кадр из фильма «Моя Правда. Илья Резник»

По мнению известного поэта-песенника Ильи Резника, российским спортсменам следует отказаться от участия в Олимпиаде в случае, если им не разрешат использовать в качестве музыкального сопровождения гимн страны.

Он привел аналогию с войной, когда потеря знамени было поводом для расформирования части.

— И соревнования международные — Олимпиада, и прочие соревнования — это тоже сражения. Это сражения за Отечество, за честь своей Родины. Если мы будем заменять свой гимн и флаг <…> это такой трусливый какой-то момент, — объяснил свою позицию поэт Пятому каналу.

Резник призвал спортсменов не искать альтернативу гимну в «песенках» и «куплетах» ради сохранения чести страны. По его мнению, бескомпромиссность в этом вопросе вызовет уважение к России всего мира.

Поэт признался, что его удручает идея замены гимна на «Катюшу» или любую другую песню.

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполнительному комитету использовать композицию «Катюша» в качестве музыкального сопровождения российских спортсменов вместо гимна РФ на Олимпиадах в течение двух лет.

В свою очередь, Михаил Боярский предложил свою альтернативу — композицию Сергея Прокофьева «Вставайте, люди русские!».

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