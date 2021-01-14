Боярский предложил альтернативу «Катюше» вместо гимна на Олимпиаде

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Песня композитора Сергея Прокофьева «Вставайте, люди русские!» должна заменить гимн Российской Федерации на Олимпиаде. Об этом в четверг, 14 января, заявил народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Он отметил, что не поддерживает инициативу использования «Катюши» вместо гимна России. По словам артиста, песня «Вставайте, люди русские!» является более «заковыристой», чем «Катюша».

— Это более заковыристая песня, и это будет пощечина хорошая, — цитирует Боярского «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполнительному комитету использовать композицию «Катюша» в качестве музыкального сопровождения российских спортсменов вместо гимна РФ на Олимпиадах в течение двух лет.

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