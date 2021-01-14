Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Боярский предложил альтернативу «Катюше» вместо гимна на Олимпиаде
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Боярский предложил альтернативу «Катюше» вместо гимна на Олимпиаде

Кирилл Николаев

Спорт

Песня композитора Сергея Прокофьева «Вставайте, люди русские!» должна заменить гимн Российской Федерации на Олимпиаде. Об этом в четверг, 14 января, заявил народный артист РСФСР Михаил Боярский.

Он отметил, что не поддерживает инициативу использования «Катюши» вместо гимна России. По словам артиста, песня «Вставайте, люди русские!» является более «заковыристой», чем «Катюша».

— Это более заковыристая песня, и это будет пощечина хорошая, — цитирует Боярского «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполнительному комитету использовать композицию «Катюша» в качестве музыкального сопровождения российских спортсменов вместо гимна РФ на Олимпиадах в течение двух лет.

Читайте также: В Госдуме оценили использование «Катюши» вместо гимна для российских спортсменов

гимнМихаил Боярскийолимпиада
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте