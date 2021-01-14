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Комиссия спортсменов предложила ОКР использовать композицию «Катюша» вместо гимна
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Комиссия спортсменов предложила ОКР использовать композицию «Катюша» вместо гимна

Юлия Ямпольская

Спорт

Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполнительному комитету использовать композицию «Катюша» в качестве музыкального сопровождения российских спортсменов вместо гимна РФ на Олимпиадах в течение двух лет. Об этом в четверг, 14 января, сообщила глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

По ее словам, эксперты также рассматривали другие варианты, более современные. Однако большинство голосов специалисты отдали за «Катюшу», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом Российской Федерации на международных соревнованиях до конца 2022 года.

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