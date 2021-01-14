Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Госдуме оценили использование «Катюши» вместо гимна для российских спортсменов
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

В Госдуме оценили использование «Катюши» вместо гимна для российских спортсменов

Юлия Ямпольская

Спорт

Выбор композиции «Катюша» в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна РФ на Олимпиадах будет хорошим вариантом. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Кроме того, песня будет раздражителем для конкурентов.

— Песня «Катюша», как мне кажется, является некой визитной карточкой России, эта мелодия известна всему миру, — цитирует Свищева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполнительному комитету использовать композицию «Катюша» в качестве музыкального сопровождения российских спортсменов вместо гимна РФ на Олимпиадах в течение двух лет.

Читайте также: ЧМ-2023 по хоккею может пройти без ограничений в Санкт-Петербурге

спортсменыпеснигимн
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте