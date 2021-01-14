В Госдуме оценили использование «Катюши» вместо гимна для российских спортсменов

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Выбор композиции «Катюша» в качестве музыкального сопровождения для российских спортсменов вместо гимна РФ на Олимпиадах будет хорошим вариантом. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Кроме того, песня будет раздражителем для конкурентов.

— Песня «Катюша», как мне кажется, является некой визитной карточкой России, эта мелодия известна всему миру, — цитирует Свищева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) предложила исполнительному комитету использовать композицию «Катюша» в качестве музыкального сопровождения российских спортсменов вместо гимна РФ на Олимпиадах в течение двух лет.

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