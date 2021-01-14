Дрожжина рассказала, как едва не умерла от остановки сердца

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Юрист Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, оказавшиеся в центре скандала с наследством актера Алексея Баталова, приняли участие в съемках программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Актриса рассказала, что у нее дважды после заключения останавливалось сердце.

По словам Дрожжиной, этот факт зафиксировала приехавшая по вызову скорая помощь.

72-летняя актриса также сообщила, что серьезно пострадала от избиения.

— Я, как человек из Советского Союза, постеснялась бежать фиксировать побои в травмпункт. Но оказалось, что у меня сломано четвертое ребро и разорваны связки правой руки. В тюрьме я только сидела, лежать не могла, — разоткровенничалась женщина во время эфира.

Дрожжина посетовала, что скандал вокруг наследства подорвал ее здоровье. Еще одним потрясением стала смерть ее помощницы по дому и подруги Раисы Ивановны.

Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина завели уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что из-за их махинаций дочь актера Алексея Баталова, умершего в 2017 году, потеряла две квартиры и долю в еще одной, а также лишилась крупной суммы денег.

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