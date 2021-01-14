Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дрожжина рассказала, как едва не умерла от остановки сердца
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Дрожжина рассказала, как едва не умерла от остановки сердца

Анастасия Колоскова

Звезды

Юрист Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, оказавшиеся в центре скандала с наследством актера Алексея Баталова, приняли участие в съемках программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Актриса рассказала, что у нее дважды после заключения останавливалось сердце.

По словам Дрожжиной, этот факт зафиксировала приехавшая по вызову скорая помощь.

72-летняя актриса также сообщила, что серьезно пострадала от избиения.

— Я, как человек из Советского Союза, постеснялась бежать фиксировать побои в травмпункт. Но оказалось, что у меня сломано четвертое ребро и разорваны связки правой руки. В тюрьме я только сидела, лежать не могла, — разоткровенничалась женщина во время эфира.

Дрожжина посетовала, что скандал вокруг наследства подорвал ее здоровье. Еще одним потрясением стала смерть ее помощницы по дому и подруги Раисы Ивановны.

Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина завели уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что из-за их махинаций дочь актера Алексея Баталова, умершего в 2017 году, потеряла две квартиры и долю в еще одной, а также лишилась крупной суммы денег.

Читайте также: «Может, психануть»: Дмитрий Маликов задумался над сменой образа

«Прямой эфир»супругаМихаил Цивин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Все мнения
О проекте