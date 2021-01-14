«Может, психануть»: Дмитрий Маликов решил сменить образ

Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Российский певец Дмитрий Маликов решил поменять образ. Об этом он поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованном снимке Дмитрий сидит в кресле салона красоты и готовится к процедурам.

— Постричься пришел. Может, психануть? Покороче? — спросил Маликов у фолловеров.

Мнения поклонников разделились. Некоторым понравилась идея звезды сделать стрижку более короткой, а кто-то посчитал, что именно длинные волосы — отличительная черта Маликова.

«Да, короткие стрижки освежают! Если хотите, молодят... Пример — Рева, Агутин, Пресняков»; «у вас шикарные волосы, вам идет ваша прическа»; «Я – за! Не зубы, отрастут», — пишут фанаты.

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