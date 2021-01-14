Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Решил пробудить бесов»: Дмитрий Шепелев ответил на критику из-за орфографической ошибки
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Решил пробудить бесов»: Дмитрий Шепелев ответил на критику из-за орфографической ошибки

Ксения Монахова

Звезды

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев ответил поклонникам на негатив после допущенной ошибки в посте. Ироничное видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Ранее телеведущий написал пост про любовь к отдыху на Мальдивах.

— Часы. Они ложатся в сейф по прилету, потому что больше не нужны до самого вылета, — отметил Дмитрий.

После чего его фолловеры оставили большое количество комментариев на тему того, что невозможно употреблять данное словосочетание, так как часы — неодушевленный предмет. Некоторые и вовсе выразили глубокое разочарование в телеведущем.

«Глагола «ложить» в русском языке не существует. Часы кладутся»; «Ложатся. Надо ж так облажаться»; «Положите» обратно часы в сейф, пускай народ поволнуется», — написали в комментариях.

Однако такую критику Дмитрий воспринял с юмором. Он пошутил, что половина россиян «за завтраком читают словарь Ожегова».

— Я решил пробудить бесов в моих комментаторах и увидеть этот бал сатаны своими глазами, — с иронией сказал Шепелев.

Далее телезвезда перечислил словосочетания, которые часто ошибочно произносят россияне.

Поклонники Дмитрия оценили видео и отметили, что он достойно ответил на хейт фолловеров.

Читайте также: «Шикарно выглядите»: поклонники оценили перевоплощение Самойловой в восточную царицу

Дмитрий Шепелевпроверка русского языкарусский язык
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте