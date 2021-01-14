«Решил пробудить бесов»: Дмитрий Шепелев ответил на критику из-за орфографической ошибки
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев ответил поклонникам на негатив после допущенной ошибки в посте. Ироничное видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Ранее телеведущий написал пост про любовь к отдыху на Мальдивах.
— Часы. Они ложатся в сейф по прилету, потому что больше не нужны до самого вылета, — отметил Дмитрий.
После чего его фолловеры оставили большое количество комментариев на тему того, что невозможно употреблять данное словосочетание, так как часы — неодушевленный предмет. Некоторые и вовсе выразили глубокое разочарование в телеведущем.
«Глагола «ложить» в русском языке не существует. Часы кладутся»; «Ложатся. Надо ж так облажаться»; «Положите» обратно часы в сейф, пускай народ поволнуется», — написали в комментариях.
Однако такую критику Дмитрий воспринял с юмором. Он пошутил, что половина россиян «за завтраком читают словарь Ожегова».
— Я решил пробудить бесов в моих комментаторах и увидеть этот бал сатаны своими глазами, — с иронией сказал Шепелев.
Далее телезвезда перечислил словосочетания, которые часто ошибочно произносят россияне.
Поклонники Дмитрия оценили видео и отметили, что он достойно ответил на хейт фолловеров.
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