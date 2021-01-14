«Решил пробудить бесов»: Дмитрий Шепелев ответил на критику из-за орфографической ошибки

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев ответил поклонникам на негатив после допущенной ошибки в посте. Ироничное видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Ранее телеведущий написал пост про любовь к отдыху на Мальдивах.

— Часы. Они ложатся в сейф по прилету, потому что больше не нужны до самого вылета, — отметил Дмитрий.

После чего его фолловеры оставили большое количество комментариев на тему того, что невозможно употреблять данное словосочетание, так как часы — неодушевленный предмет. Некоторые и вовсе выразили глубокое разочарование в телеведущем.

«Глагола «ложить» в русском языке не существует. Часы кладутся»; «Ложатся. Надо ж так облажаться»; «Положите» обратно часы в сейф, пускай народ поволнуется», — написали в комментариях.

Однако такую критику Дмитрий воспринял с юмором. Он пошутил, что половина россиян «за завтраком читают словарь Ожегова».

— Я решил пробудить бесов в моих комментаторах и увидеть этот бал сатаны своими глазами, — с иронией сказал Шепелев.

Далее телезвезда перечислил словосочетания, которые часто ошибочно произносят россияне.

Поклонники Дмитрия оценили видео и отметили, что он достойно ответил на хейт фолловеров.

Читайте также: «Шикарно выглядите»: поклонники оценили перевоплощение Самойловой в восточную царицу