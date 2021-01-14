«Шикарно выглядите»: поклонники оценили перевоплощение Самойловой в восточную царицу

Фото: @samoylovaoxana / Официальный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова выложила в Instagram-аккаунте подборку фотографий, где она позирует в откровенном наряде с восточным колоритом.

Блогер предстала перед подписчиками в изумрудном нижнем белье, щедро украшенном камнями и жемчугом.

— Такой вы меня еще точно не видели. Кажется, это самые мощные фотки в моем инста и, мне кажется, мне очень идет вот это вот вся магия востока, — подписала Самойлова снимки.

«Вау, какая красивая»; «Восточные сказки, что за красотка такая! Как же вы шикарно выглядите!»; «Всем бы быть такими многодетными мамочками», — засыпали звезду комплементами поклонники, отметив, что ей удается сохранить отличную фигуру после четырех родов.

Однако, не всем пришелся по душе вызывающий наряд блогера.

«Мне кажется так откровенно женщины востока одеваются только в спальне для мужа», — отметила одна из подписчиц.

Сразу несколько фанатов обратили внимание на сходство девушки с бывшей супругой рэпера Тимати.

«Думала Решетова»; «Вы на этих фото очень похожи на Решетову Анастасию»; «На последней фотографии как будто Решетова»

Читайте также: «Отцы — молодцы»: Джиган и Тимати опубликовали одинаковое фото с детьми