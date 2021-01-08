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«Отцы — молодцы»: Джиган и Тимати опубликовали одинаковое фото с детьми
Фото: @iamgeegun / Официальный аккаунт Джигана в Instagram

«Отцы — молодцы»: Джиган и Тимати опубликовали одинаковое фото с детьми

Анастасия Колоскова

Звезды

Популярные рэп-исполнители Джиган и Тимати выложили в своих Instagram-аккаунтах одинаковое фото, на котором симметрично поднимают своих маленьких сыновей.

Снимок, сделанный на побережье Персидского залива в Дубае, появился в соцсетях музыкантов одновременно.

«Отцы!», — подписал фото Джиган.

«Паханы», — сделал то же самое Тимати.

«Отцы — молодцы»; «Они тоже совместный трек запишут?»; «Лучшее фото 2021»; «Это очень мило»; «Как приятно смотреть на такие фотографии», — написали подписчики знаменитостей.

Ранее жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала видео, где случайно сняла первые шаги их младшего сына Давида.

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ТиматиДжигандети
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