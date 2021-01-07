«Даже сам не понял»: Оксана Самойлова сняла на видео первые шаги сына

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова выложила в Instagram-аккаунте видео, где запечатлела первые шаги своего сына Давида. Как призналась блогер, ей удалось снять их совершенно случайно.

— Я, конечно, могла бы снять это красиво где-нибудь на пляже завтра, но это было бы не правдой, а тут самые искренние эмоции, — написала отдыхающая в Арабских Эмиратах Самойлова.

Свидетели этого торжественного события не смогли сдержать эмоций, чем напугали меленького героя ролика.

«Какая прелесть, и каждый раз — это так удивительно»; «Ура-а-а-а! Умничка, вначале даже сам не понял и испугался»; «Сладкий такой», — порадовались вместе с Самойловой подписчики.

Ранее Самойлова показала, какое «страшное» представление устроила для своих детей на Новый год.

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