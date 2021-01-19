«У нас не было выбора»: глава IIHF объяснил отмену ЧМ по хоккею в Минске

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У Международной федерации хоккея (IIHF), отменившей проведение чемпионата мира в Минске, не было иного выбора, поскольку руководство организации осознавало, насколько политизированными стали бы соревнования в противном случае. Об этом глава федерации Рене Фазель заявил во вторник, 19 января.

В понедельник IIHF объявила о своем решении перенести ЧМ из белорусской столицы в другой город. Состязания также должны были проводиться в Риге. Статус Латвии как соорганизатора чемпионата будет рассмотрен советом федерации.

Комментируя эти процессы, Фазель признал, что 18 января, когда было принято соответствующее решение, стало «очень грустным днем для всего хоккея». Вместе с тем федерация не могла поступить иначе, утверждает ее глава.

— У нас не было другого выбора, кроме как сделать то, что уже сделано. Спонсоры, политические вопросы... Вы же знаете, что творилось, — сказал он, беседуя с РИА Новости.

Фазель также заявил о «громадном» политическом давлении со стороны федераций — членов IIHF, которые в свою очередь действовали под гнетом политической нестабильности в Белоруссии.

Помимо этого, в организации выразили уверенность, что белорусская оппозиция могла бы использовать чемпионат в своих целях, чтобы устраивать демонстрации.

— В такой ситуации может последовать реакция правительства. А ведь всем во время чемпионата мира надо гарантировать безопасность, — добавил Фазель.

Напомним, белорусская оппозиция выступала за отмену матчей турнира. Чемпионат мира должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Рене Фазель встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 11 января. Он заявил, что из-за политического кризиса в республике на федерацию оказывается большое давление, но IIHF не хочет смешивать спорт и политику.

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