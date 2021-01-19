В Кремле отреагировали на отмену проведения ЧМ-2021 по хоккею в Минске

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

В Кремле с сожалением восприняли решение не проводить чемпионат мира по хоккею в Минске. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил во вторник, 19 января, общаясь с журналистами.

Ранее Международная федерация хоккея на льду (IIHF) заявила, что столица Белоруссии не примет ЧМ в 2021 году. Изначально его хотели провести в Минске, а также в Риге. Статус латвийской столицы как соорганизатора чемпионата будет рассмотрен советом IIHF. При этом в федерации отметили, что она выплатит Белоруссии компенсацию. Известно также, что до принятия данного решения ряд известных компаний отказался спонсировать ЧМ, если он состоится в Минске.

В свою очередь Песков выразил сожаление по поводу отмены чемпионата в белорусской столице.

— Мы, безусловно, можем только сожалеть о том, что такие решения пришлось принять, — сказал представитель Кремля.

Несмотря на это, Россия продолжит развивать с IIHF конструктивные отношения, заверил Песков.

Комментируя возможность проведения ЧМ по хоккею в Москве, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что пока от Международной федерации хоккея не поступало соответствующих инициатив, сообщает РИА Новости.

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