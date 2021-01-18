«Победа»: Тихановская оценила решение об отмене ЧМ-2021 по хоккею в Минске

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отмене чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске.

— Совет IIHF объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» города перед ЧМ, — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее IIHF объявила, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Данное решение было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля IIHF. Совет организации рассмотрит статус Латвии как соорганизатора чемпионата мира после переноса турнира из Минска.

Напомним, белорусская оппозиция выступала за отмену матчей турнира. Чемпионат мира должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Рене Фазель встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 11 января. Он заявил, что из-за политического кризиса в республике на федерацию оказывается большое давление, но IIHF не хочет смешивать спорт и политику.

Позднее стало известно, что чешская автомобилестроительная компания Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men не собираются спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года при условии, если его проведут в Белоруссии.

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