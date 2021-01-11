Тихановская предложила Литве изменить название Белоруссии

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила властям Литвы изменить официальное название Белоруссии на литовском языке с Baltarùsija на Belarusià. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в Telegram-канале политика.

Отмечается, что нынешнее название Baltarùsija воспринимается как калька с русского названия Белоруссия. В результате возникает ошибочная ассоциация с государством Россия. По мнению Тихановской, Belarusià является наиболее приемлемым вариантом нового названия страны. Она направила соответствующее предложение министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису.

Ранее власти Литвы официально переименовали Грузию в Сакартвело.

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