Литва официально переименовала Грузию

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Власти Литвы официально переименовали Грузию в Сакартвело. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе Государственной комиссии по литовскому языку (VLKK).

Соответствующее постановление принял председатель VLKK Аудрис Антанайтис. В 2018 году комиссия установила для Грузии и ее жителей альтернативные наименования — Сакартвело и сакартвелы. С того момента в документах допускались данные варианты написания страны, сообщает Sputnik Литва.

Сакартвело — самоназвание Грузии. Во многих языках для обозначения страны используется латинское слово Georgia.

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