Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Литва официально переименовала Грузию
Фото: pixabay.com

Литва официально переименовала Грузию

Кирилл Николаев

В мире

Власти Литвы официально переименовали Грузию в Сакартвело. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе Государственной комиссии по литовскому языку (VLKK).

Соответствующее постановление принял председатель VLKK Аудрис Антанайтис. В 2018 году комиссия установила для Грузии и ее жителей альтернативные наименования — Сакартвело и сакартвелы. С того момента в документах допускались данные варианты написания страны, сообщает Sputnik Литва.

Сакартвело — самоназвание Грузии. Во многих языках для обозначения страны используется латинское слово Georgia.

Читайте также: Власти Литвы продлили запрет на передвижение по стране до 31 января

ГрузияпереименованияЛитва
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Что осталось от страны, которой больше нет

Виктория Филатова
Виктория Филатова

Скажи спасибо в День «спасибо»

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Когда доброты недостаточно

Владимир Платонов
Владимир Платонов

День возрождения парламента

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Хамы — люди, слабые духом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Демократии больше нет: чем опасен вашингтонский майдан

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Улыбайтесь! Это всех раздражает

Все мнения
О проекте