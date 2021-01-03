Власти Литвы продлили запрет на передвижение по стране до 31 января

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Власти Литвы приняли решение о продлении запрета на передвижение по стране до 31 января. Данное требование было выдвинуто в связи с пандемией коронавируса в стране.

Решение было принято кабинетом министров Литвы на совещании правительства в воскресенье, 3 января. Рекомендации по сохранению запрета на передвижение представила экспертная комиссия по экстремальным ситуациям.

— Аргументы экспертов однозначно говорят о том, что отменять запрет на передвижение между муниципалитетами рано. Предлагается продлить такой порядок до конца текущего месяца, — приводит ТАСС заявление министра внутренних дел страны Агне Билотайте.

На праздничный период с 16 декабря до 3 января в Литве был введен запрет на перемещение внутри страны. Поездки за пределы территории самоуправления, где проживает человек, были разрешены только для выхода на работу, похорон близких, в медицинские учреждения или аэропорты.

Требование контролируют специально установленные блокпосты, полиция и отряды добровольцев. За нарушение режима жители Литвы будут наказаны штрафом.

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