Около 300 тысяч пациентов с COVID-19 выявили в США за сутки

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В США за сутки впервые зафиксировали почти 300 тысяч пациентов с COVID-19. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который занимается статистикой по коронавирусу в США. Он суммирует информацию о пациентах по информации властей и независимых СМИ.

Как сообщает университет, за последние 24 часа в США выявили 299 087 новых случаев COVID-19. На данный момент это рекордное число заболевших коронавирусом. За сутки в стране скончались 2398 пациентов с диагнозом «коронавирус».

По данным университета, всего за период пандемии выявили более 20,4 миллиона заболевших коронавирусом, скончались от болезни более 350 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

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