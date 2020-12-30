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Число зараженнных коронавирусом в мире превысило 80,15 миллиона
Фото: twitter.com/Steven Bognar

Число зараженнных коронавирусом в мире превысило 80,15 миллиона

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире выявлено 80 155 187 заболевших.

За минувшие сутки количество инфицированных возросло на 444 437 человек, число летальных исходов — на 9 035. Общее количество умерших превысило 1,77 миллиона человек.

Свыше 45 процентов случаев инфицирования за последние 24 часа пришлось на Северную и Южную Америку (202 251), на втором месте — Европа (176 862), далее следует Юго-Восточная Азия (25 389).

Среди отдельных государств по количеству инфицированных за весь период пандемии лидируют по-прежнему США (18 972 813). Далее следуют Индия (10 224 303), Бразилия (7 484 285), Россия (3 105 037), Франция (2 519 105), Великобритания (2 329 734), Италия (2 056 277), Испания (1 879 413), Германия (1 664 726), Колумбия (1 594 497), Аргентина (1 583 927) и Мексика (1 383 434), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19 информировал, что за 24 часа в столице инфекцию обнаружили у 5641 человека. Из больниц выписались 5626 пациентов, перенесших COVID-19.

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