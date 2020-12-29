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Еще 72 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 72 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 72 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям столицы отпраздновать Новый год вместе с семьей. При этом он отметил, что в будущее нужно смотреть с оптимизмом. По словам Собянина, город испытывал и не такие трудности и всегда выходил победителем из любых ситуаций.

Также Сергей Собянин призвал людей делать прививку от COVID-19. Как рассказал мэр Москвы, уже прошли вакцинацию многие люди, которые чувствуют себя после прививки нормально.

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