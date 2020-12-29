Еще 72 человека с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве скончались 72 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям столицы отпраздновать Новый год вместе с семьей. При этом он отметил, что в будущее нужно смотреть с оптимизмом. По словам Собянина, город испытывал и не такие трудности и всегда выходил победителем из любых ситуаций.

Также Сергей Собянин призвал людей делать прививку от COVID-19. Как рассказал мэр Москвы, уже прошли вакцинацию многие люди, которые чувствуют себя после прививки нормально.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россия получила первую партию вакцины «Спутник V», произведенную в Южной Корее