«Это спасение»: Сергей Собянин заявил, что следует прививаться от COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал людей делать вакцину от COVID-19. Об этом он сообщил во вторник, 29 декабря, в эфире Первого канала.
— Считаю, что прививки — это будущее, это спасение, чтобы мы переломили эту ситуацию, переломили и окончательно победили. Поэтому, конечно, надо прививаться, другого варианта нет, — рассказал Собянин.
По словам мэра Москвы, уже прошли вакцинацию многие люди, которые чувствуют себя после прививки нормально.
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