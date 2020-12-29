«Это спасение»: Сергей Собянин заявил, что следует прививаться от COVID-19

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал людей делать вакцину от COVID-19. Об этом он сообщил во вторник, 29 декабря, в эфире Первого канала.

— Считаю, что прививки — это будущее, это спасение, чтобы мы переломили эту ситуацию, переломили и окончательно победили. Поэтому, конечно, надо прививаться, другого варианта нет, — рассказал Собянин.

По словам мэра Москвы, уже прошли вакцинацию многие люди, которые чувствуют себя после прививки нормально.

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