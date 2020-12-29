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Сергей Собянин: Москва находится на пике заболеваемости COVID-19
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Москва находится на пике заболеваемости COVID-19

Кирилл Николаев

Город

Москва находится на пике заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Первому каналу.

— Сейчас мы находимся на самом пике заболеваемости. Таких значений не было за весь период, — отметил он.

По словам Сергея Собянина, около 130 тысяч человек с коронавирусом находятся на амбулаторном лечении в столице.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице расширили список категорий для первоочередной вакцинации от коронавируса. В среду, 30 декабря, откроется запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

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