Сделавшим прививку москвичам восстановят бесплатный проезд

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Москвичам, которые сделают прививку от коронавируса, восстановят льготный проезд в общественном транспорте по социальным картам. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что пожилые жители столицы, студенты старше 18 лет и граждане с хроническими заболеваниями снова смогут пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте города.

Принадлежащие им социальные карты автоматически разблокируют через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

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