Студенты старше 18 лет смогут привиться от COVID-19

Студенты старше 18 лет смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, с 30 декабря в столице открывается запись для работников строительного комплекса, студентов колледжей и вузов старше 18 лет. Также прививку смогут сделать граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдения домашнего режима.

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