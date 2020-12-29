Каникулы для школ и колледжей Москвы продлят до 17 января

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Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й класс продлеваются до 17 января 2021 года. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, на длинные каникулы также уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения.

Сергей Собянин отметил, что во время каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники имеют возможность по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы (МЭШ).

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