Как провести январские каникулы интересно в условиях пандемии

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В январе у москвичей десять праздничных выходных дней. Роспотребнадзор рекомендует провести их дома и максимально сократить контакты с другими людьми. «Вечерка» узнала у семейного психолога Елены Виноградовой, как организовать свой быт в праздники.

— Спросите у родных, как они хотят провести эти праздники. Кому-то больше нравится отдыхать всем вместе. Другим же необходимо личное пространство и время «для себя». Соберите семейный совет и обговорите эти детали заранее, чтобы никого не ущемлять.

Также нужно распределить домашние обязанности, которые никуда не денутся в эти праздничные дни. Важно соблюдать баланс активной деятельности и отдыха. Понятно, что во время пандемии лучше оставаться дома, но сложно все время сидеть в четырех стенах. Позволяйте себе прогулки на свежем воздухе, но избегайте многолюдных мест. В целом такие каникулы отлично подходят для того, чтобы укрепить отношения внутри семьи и получше узнать друг друга. Если в семье есть подростки, предложите им сыграть в настольные игры.Такое развлечение располагает к общению в процессе. Только убедитесь, что это занятие интересно вашим детям, иначе вы рискуете вызвать обратный эффект.

Кулинарный баттл

Совместное приготовление блюд сплачивает любую семью. Одно из традиционных занятий — лепка пельменей. Если хочется чего-то нового, то попробуйте испечь пряники и раскрасить их. Устройте кулинарный баттл. Правда, диетологи рекомендуют не увлекаться, чтобы не наесть лишние килограммы.

Фото: pexels.com/Gustavo Fring

Модное преображение

В каникулы проведите ревизию гардероба. Выбросьте вещи, которые давно не носите, а из оставшихся попробуйте собрать несколько стильных луков. Устройте домашнее дефиле, составляя различные образы. В ход должны пойти все шапки, шарфы и другие аксессуары. А советы по стилю и актуальным трендам легко найти в интернете. В завершение возьмите несколько настольных ламп в качестве софитов и устройте себе фотосессию.

Сыграем в настолку

Многие недооценивают такой вид развлечения, как настольные игры. Передвигать фишки по полю или раскладывать различные бумажные карточки одинаково интересно как в 10 лет, так и в 40. Главное — найти подходящую игру. Начните с простого: «Мафия», «Манчкин», «Имаджинариум», «Эволюция» и «Уно». Затем попробуйте что-то посложнее и интереснее: «Каркассон», «Поселенцы» и «Колонизаторы».

Везде будет порядок

Если в рабочие будни у вас никак не доходили руки до работы по дому, то в праздники — самое время. Займитесь тотальной генеральной уборкой. Речь не только о протирании пыли и мытье полов. Разберите вещи, скопившиеся на балконе, переберите ящики и полки. Также можно заняться ремонтом. Но помните о соседях и запрете на шум! Воздержитесь от перепланировки и использования дрели. Вместо этого смастерите себе малярную шапочку из газеты, возьмите валик и перекрасьте стены в новый цвет или поклейте модные обои.

Семейный просмотр

Некоторые люди весь год ведут заметки в блокноте, откладывая на праздники сериалы и фильмы. Так что скоро настанет время залпового просмотра. А если хочется настроения, то вот несколько вариантов: «Пара на праздники», «Реальная любовь», «Семья напрокат», «Чародеи», «Один дома», «Семьянин», «Карнавальная ночь», «Морозко», «Эта счастливая жизнь», «Чудо на 34-й улице», «Приходи на меня посмотреть», «Пока ты спал», «Пережить Рождество», «Новогодние приключения Маши и Вити».

Культурная программа

В условиях ограничений многие учреждения стали проводить онлайн-мероприятия. Так что за каникулы можно, не выходя из дома, посетить несколько музеев, «сходить» на мастер-класс или посмотреть трансляцию концерта. Анонсы есть на сайтах культурных центров, а также площадке Культура.рф.

Путешествие вокруг Земли

Для школьников столичные учреждения допобразования будут в течение каникул устраивать онлайн-путешествия. Например, Дом детского творчества на Таганке 2 января в 12:00 проведет для ребят виртуальный кругосветный тур по новогодней планете. Московский центр развития кадрового потенциала образования с 1 по 9 января организует онлайн-путешествия по знаковым местам Москвы. Каждый день на сайте центра будут появляться новые экскурсии.

Фитнес-марафон

Каникулы — это еще и повод бросить себе вызов. Например, все праздники каждый день отжиматься по 100 раз или стоять в планке не менее минуты. Поспорьте с родными, что вы выдержите такой марафон. В интернете огромное количество подобных фитнес-программ для домашних тренировок. Тем более в начале января, после новогодних застолий, они будут особенно полезны.

Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Собери жирафа

Настоящей проверкой сплоченности вашей семьи станет большой пазл на 500 и более деталей. Это занятие подойдет для тех, у кого есть дети в возрасте семи лет и старше. За собиранием картинки можно обсудить планы на следующий день, поделиться старой историей или просто поговорить по душам. Главное — не бояться сделать первый шаг, когда вы увидите гору маленьких деталей. Потом будет сложно оторваться, ведь кажется, еще чуть-чуть — и фрагмент готов.

Прокачай знания

Новогодние каникулы отлично подходят для того, чтобы заняться самообразованием. Многие лекции сейчас перешли в онлайн-формат. Получить новый интересный навык или прокачать свои знания в какой-то области можно буквально за пару недель. Также в сети множество занятий по экспресс-изучению иностранных языков. Современные технологии позволяют получать знания в простой и доступной форме. Скучные уроки остались в прошлом.

Карта желаний

На семейном совете запишите на бумаге все желания и мечты, которые вы бы хотели осуществить в 2021 году. Не стесняйтесь в фантазиях. Покупка личного самолета или полет в космос тоже подойдут. После подберите для каждого желания картинку или фотографию. Распечатайте их и приклейте на большой ватман. Если понадобится, используйте несколько листов. Эту карту желаний нужно повесить на видном месте. Не обязательно думать о ней или смотреть на картинки каждый день. Когда желания начнут исполняться, не нужно зачеркивать их на карте. Просто живите своей жизнью, а Вселенная преподнесет вам свои презенты.

НЕ ПРОСПИ ПРАЗДНИКИ

Под конец года у многих накопились усталость и недосып. И в праздники может появиться соблазн соорудить из кровати берлогу и отсыпаться все десять дней. Эксперты-сомнологи не рекомендуют этого делать. Лучше постараться сохранить стандартный режим дня с восьмичасовым сном.

Поддерживать себя в тонусе также помогут кофе, какао и чай, однако нужно соблюдать меру. Если до Нового года ваш режим был нарушен, то праздники — это отличная возможность привести его в порядок вместо того, чтобы отсыпаться на год вперед.

ТАК И ТЯНЕТ НА УЛИЦУ

Конечно, постоянно сидеть дома тяжело. Любителям активного досуга наверняка захочется выбраться на каток или снежную горку. Кстати, все необходимое для этого снаряжение можно найти на сайтах бесплатных объявлений. Например, коньки там продают в среднем за 1000 рублей, санки — за 1500 рублей, ледянки стоят около 500 рублей, а тюбинги («ватрушки») — 1390 рублей.

При наличии собственных коньков вход на многие столичные катки бесплатный. Для прогулок постарайтесь выбирать места ближе к дому, чтобы лишний раз не пользоваться общественным транспортом. Например, пройдитесь по ближайшему заснеженному парку. И не забывайте о средствах защиты и соблюдении дистанции!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Арина Ласка, экстрасенс:

— Первые двенадцать дней января — это святое время. Небеса открыты, и каждый день мы закладываем программу на 2021 год. Каждое число соответствует месяцу. То есть от того, как пройдет 2 января, зависит ваш успех в феврале и так далее. Поэтому нужно быть любящими, энергичными, мотивированными и стараться провести эти дни как можно лучше. Обязательно вспомните своих предков, их помощь будет сильнее в 2021 году. И наладьте отношения с живыми родственниками.

Читайте также: Московские психологи рассказали, как все успеть в предновогодней суете