Московские психологи рассказали, как все успеть в предновогодней суете

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Спросив любого человека о том, какой у него долгожданный праздник, мы наверняка получим в ответ — Новый год! И действительно, в нашей стране Новый год празднуется масштабно. Город украшается елками и гирляндами, повсюду разбивают палатки с сувенирами и угощениями. Многие люди начинают готовиться к празднику за несколько недель: покупают подарки, выбирают наряды, составляют меню. Кроме того, на работе нужно сдать все отчеты, написать планы и закрыть многие дела. Как все успеть в предпраздничной суете, рассказала психолог семейного центра «Доверие» Марина Данилова.

Распределяем время правильно

Чтобы подготовка к Новому году не отняла последние силы, а уровень стресса не превысил уровень счастья, есть несколько простых и действенных рекомендаций.

Если вы написали список планов на год, начинайте выполнять задуманное сразу, не дожидаясь следующего месяца, недели, понедельника. Если цель большая, разбейте ее на более мелкие части. Вычеркивайте выполненные пункты — так вы будете ощущать результат.

Заведите ежедневник и планируйте день. Желательно включать в список дел не только рабочие моменты, важные встречи и прочие бытовые дела, но также обязательно планировать отдых, развлечения и другие приятные моменты.

Обдумывайте подарки заранее. Например, можно выяснить, что хотят получить ваши близкие в подарок, сходить на разведку в магазин, выбрать без суеты. А если вариант окончательный, то можно и купить. Сейчас популярны интернет-магазины, и практика показывает, что перед Новым годом заказы идут дольше, а то и вовсе заканчивается товар. Так что попробуйте не откладывать на потом.

Обсудите на семейном совете, что будете делать сами, а что возьмут на себя члены семьи. Делегируйте дела, на которые просто не хватает времени.

Если не хотите начать новый год с «финансовой диеты», то лучше заранее отложить сумму, которую сможете потратить на празднование, а затем и на необходимые нужды в январе.

Все-таки главное — понять, какие ценностные уроки в этом году вы получили, какой опыт приобрели. Этот год был необычным, и наверняка мы все узнали себя лучше, выявили новые грани других людей. Обсудите с близкими успехи, похвалите себя и родных за все то, что нам удалось сохранить в это непростое время.

Праздники нужны для отдыха, перезагрузки и развлечений, поэтому подготовка к ним тоже должна быть приятной. Нет ничего страшного даже в том, чтобы в последний момент передумать и отказаться от всех планов. И тогда подготовка к Новому году не станет дедлайном, где нужно успеть сделать все здесь и сейчас, а будет трамплином к достижению новых высот!

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