Психолог рассказал, как выбрать подарок ребенку на Новый год

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Многие родители не знаю, как удивить своего ребенка на Новый год. Психолог Никита Карлов рассказал, на что ориентироваться при выборе подарка своему чаду.

Важно помнить, что сюрприз должен обрадовать именно ребенка, отмечает эксперт. Дарить нужно не то, что кажется правильным и желанным подарком. Нужно опираться не на собственные предпочтения, а на желания ребенка.

— Дети дошкольного возраста своих интересов вообще не скрывают. Они явно показывают, что им нравится, а что не нравится, — подчеркивает психолог.

Специалист советует обратить внимание на героев мультфильмов, которые нравятся чаду.

Если же хочется сделать другой подарок, то стоит приготовиться к отрицательным эмоциям у ребенка. Однако можно сделать «ход конем» и подготовить сразу два сюрприза, отмечает психолог. Тогда можно удовлетворить свои пожелания, и мечты ребенка, сообщает «Пятый канал».

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