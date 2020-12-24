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Более 11 тысяч писем отправили в Московскую усадьбу Деда Мороза
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Более 11 тысяч писем отправили в Московскую усадьбу Деда Мороза

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, вл168-170 Карта всех событий

Более 11 тысяч писем прислали в Московскую усадьбу Деда Мороза в рамках акции «Почта Деда Мороза». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили в пресс-службе усадьбы.

Уточняется, что не только дети, но и взрослые писали о своих желаниях.

— А кто-то просто поздравляет Дедушку и присылает открытки и маленькие подарки для него и его помощников, — отметили в пресс-службе.

На территории московских парков установили 42 ящика для писем, еще 59 ящиков находятся в торговых центрах, жилых домах, в кафе и магазинах, а также на Московской канатной дороге, передает ТАСС.

Отправить письмо зимнему волшебнику можно и по обычной почте, указав адрес 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д. Уточняется, что необходимо подписать, что конверт предназначен Дедушке Морозу, не забыв отметить и свои координаты.

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МоскваДед Морозбумажное письмо
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