Новогодняя почта заработала в столичном метро и на МЦК

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Ставшая традиционной новогодняя почта начала работать в московском метро и на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 21 декабря.

Отмечается, что отправить открытки своим близким можно на стойках «Живое общение», а «Почта России» станет помощником Деда Мороза и будет доставлять их по всей Москве.

— Только не забудьте указать точный адрес и индекс! Успеть поздравить можно и с Рождеством — почта проработает до 8 января, — уточняется в Telegram-канале дептранса.

Кроме того, самые маленькие пассажиры могут на стойках отправить письмо Деду Морозу прямиком в Великий Устюг — для этих целей у каждой из конструкций стоит специальный ящик.

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