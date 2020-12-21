Пассажиров электричек ЦППК начали поздравлять с Новым годом

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Трансляцию новогодних поздравлений организовали для пассажиров электропоездов АО «Центральная ППК». Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 21 декабря.

Отмечается, что на линию вышли первые поезда, в которых транслируются аудиопоздравления с предстоящими праздниками.

— К концу недели они будут транслироваться во всем собственном подвижном составе, — уточнили в пресс-службе.

Известно, что аудиосообщения будут звучать до 8 января при отправлении с головных вокзалов и не менее одного раза в час во время поездки, передает агентство городских новостей «Москва».

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