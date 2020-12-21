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Первый новогодний поезд запустили в столичном метро
Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Первый новогодний поезд запустили в столичном метро

Юлия Ямпольская

Транспорт

В московском метро появился первый новогодний поезд. Его запустили на Кольцевой линии. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В этот раз его украсили рисунками, гирляндами и еловыми ветками. Поезд будет прибывать на каждую станцию Кольцевой линии каждые 30 минут. Он будет курсировать до 8 января включительно. В выходные дни поезд начнет свой маршрут со станции «Краснопресненская».

Видео: t.me/moscownewsagency

Уточняется, что в ближайшее время по улицам города начнут курсировать новогодние трамваи и электробусы.

Читайте также: Проезд в столичном метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным

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