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Проезд в столичном метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Проезд в столичном метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным

Евгения Звощик

Город

Проезд в столичном метро и на Московском центральном кольце (МЦК) в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в воскресенье, 20 декабря.

По его словам, по сложившейся традиции в городе будет украшен весь Московский транспорт в честь Нового года, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Ранее сообщалось, что более 200 елочных базаров заработали в Москве в воскресенье, 20 декабря. Отечественные ели стоят примерно от одной тысячи до 1,2 тысячи рублей за один метр. Кроме того, в ассортименте базаров есть сосны и импортные ели, которые несколько дороже.

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