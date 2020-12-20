Проезд в столичном метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Проезд в столичном метро и на Московском центральном кольце (МЦК) в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в воскресенье, 20 декабря.

По его словам, по сложившейся традиции в городе будет украшен весь Московский транспорт в честь Нового года, сообщается в Telegram-канале Дептранса.

Ранее сообщалось, что более 200 елочных базаров заработали в Москве в воскресенье, 20 декабря. Отечественные ели стоят примерно от одной тысячи до 1,2 тысячи рублей за один метр. Кроме того, в ассортименте базаров есть сосны и импортные ели, которые несколько дороже.

Читайте также: Сергей Собянин попросил москвичей старшего поколения воздержаться от новогодних хлопот