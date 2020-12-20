Сергей Собянин попросил москвичей старшего поколения воздержаться от новогодних хлопот

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Жителям столицы старшего поколения следует воздержаться от новогодних хлопот. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 20 декабря.

По его словам, москвичам следует с осторожностью ходить в торговые центры и по магазинам в период подготовки к предстоящим праздникам.

— Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Он обратил внимание на то, что пожилые горожане могут попросить своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, оказать помощь в подготовке к Новому году.

Сергей Собянин также пояснил, что, готовясь к празднику, стоит понимать, что большое застолье — это большой риск, причем не только для здоровья, но и для жизни.

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