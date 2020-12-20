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Сергей Собянин попросил москвичей старшего поколения воздержаться от новогодних хлопот
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин попросил москвичей старшего поколения воздержаться от новогодних хлопот

Евгения Звощик

Город

Жителям столицы старшего поколения следует воздержаться от новогодних хлопот. Соответствующее заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 20 декабря.

По его словам, москвичам следует с осторожностью ходить в торговые центры и по магазинам в период подготовки к предстоящим праздникам.

— Что касается москвичей старшего поколения, им вообще бы, по-хорошему, воздержаться от этого, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 1».

Он обратил внимание на то, что пожилые горожане могут попросить своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, оказать помощь в подготовке к Новому году.

Сергей Собянин также пояснил, что, готовясь к празднику, стоит понимать, что большое застолье — это большой риск, причем не только для здоровья, но и для жизни.

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