В Москве расширен список категорий для первоочередной вакцинации от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице расширили список категорий для первоочередной вакцинации от коронавируса. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, в среду, 30 декабря, откроется запись на вакцинацию для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет.

Глава города отметил, что делать прививку несовершеннолетним студентам нельзя, ведь использование вакцины для тех, кому нет 18 лет, еще не получило одобрения Минздрава РФ.

Также сделать прививку от коронавируса могут и граждане с хроническими заболеваниями, соблюдающие домашний режим.

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