Сергей Собянин заявил, что в пандемию лучше встретить Новый год с семьей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям столицы отпраздновать Новый год вместе с семьей. Об этом он сообщил во вторник, 29 декабря, в интервью Первому каналу.

— Это действительно семейный праздник, и надо его проводить максимально по-семейному, — заявил Сергей Собянин.

Также мэр Москвы отметил, что в будущее нужно смотреть с оптимизмом. По его словам, город испытывал и не такие трудности и всегда выходил победителем из любых ситуаций.

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