Сергей Собянин, заявил, что развитие города не прекращается, несмотря на пандемию

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В связи с пандемией коронавируса возникло много проблем, но власти Москвы не закрыли ни одну из городских программ развития. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Во-первых, проблемы с бюджетом, во-вторых — ограничения по работе отраслей, санитарные ограничения, проблемы с людьми и так далее. Огромное количество проблем. Но тем не менее мы ни одну программу не закрыли, — рассказал Собянин в эфире Первого канала.

Отмечается, что в 2020 году сдано более 80 домов по реновации, построено более 100 километров дорог и 20 километров метрополитена.

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