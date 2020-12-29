Еще 5626 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В столице от коронавируса вылечились еще 5626 пациентов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве во вторник, 29 декабря.

Таким образом, число вылечившихся от COVID-19 в городе увеличилось до 615 396 человек.

Ранее стало известно, что 28 декабря получить вакцину от коронавируса могут москвичи старше 60 лет. С 29 декабря для них открылась онлайн-запись на вакцинацию на сервисах mos.ru, emias.info и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы».

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