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Эпидемиолог спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в 2021 году
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Эпидемиолог спрогнозировал спад пандемии COVID-19 в 2021 году

Евгения Звощик

Здоровье

Академик РАН, заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский спрогнозировал спад пандемии коронавирусной инфекции в следующем году. По его словам, «все вздохнут с облегчением».

— К сожалению, у нас так и останутся туберкулез, ВИЧ-инфекция, малярия, которые медленнее распространяются, но бороться с ними еще труднее, поскольку вакцин до сих пор нет от этих заболеваний, — отметил эксперт в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Он также пояснил, что в мире будут более настороженно относиться к возможным будущим эпидемиям. Помимо этого, он уточнил, что россиянам не следует бояться эпидемии чумы, поскольку методы лечения этого инфекционного заболевания просты и известны.

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