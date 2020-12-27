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Эксперт рассказал о долгосрочных последствиях коронавирусной инфекции
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Эксперт рассказал о долгосрочных последствиях коронавирусной инфекции

Ксения Монахова

Здоровье

Паросмия, или искаженное восприятие запахов, может стать одним из долговременных последствий COVID-19. Об этом заявил президент британской ассоциации отоларингологов (ENT UK) профессор Нирмал Кумар, пишет издание PA.

Отмечается, что именно он в марте 2020 года рассказал, что одним из симптомов коронавирусной инфекции может быть потеря обоняния. По слова эксперта, искаженное восприятие запахов часто встречается среди молодежи и медработников, переболевших COVID-19.

— Только сегодня я принял двух пациентов с паросмией. Один из них ощущает запах рыбы вместо всех остальных запахов, а другой чувствует запах гари при отсутствии источников дыма. Оба являются работниками сферы здравоохранения, — рассказал Кумар.

Он подчеркивает, что в Великобритании тысячи людей после болезни жалуются на долгосрочную потерю обоняния — аносмию, которая потом сменяется паросмией. По мнению эксперта, такое явление может быть связано с нейротропическими свойствами COVID-19, который воздействует на нервы полости носа, из-за чего нарушается их работа.

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