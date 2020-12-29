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За сутки в Москве выявили 5641 новый случай коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в Москве выявили 5641 новый случай коронавируса

Ростислав Зубков

Общество

В Москве за минувшие сутки выявили 5641 случай коронавируса. Об этом федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил во вторник, 29 декабря.

По данным оперштаба, за последние 24 часа от COVID-19 вылечились 5626 пациентов. Вместе с тем жертвами ковида стали 75 человек.

Всего с начала пандемии число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России увеличилось до 3 105 037. При этом скончались 55 827 зараженных, выздоровели — 2 496 183.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за коронавируса.

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