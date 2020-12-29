Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за COVID-19

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Глава всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в следующем году мир столкнется с новыми вызовами, в частности связанными с коронавирусом. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Женеве.

По словам главы ВОЗ, в 2021 году ожидаются новые проблемы, такие как новые разновидности COVID-19. Гебрейесус призвал оказывать помощь людям, которые устали от пандемии.

Помимо этого, он заявил о необходимости обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и другими странами, передает РИА Новости.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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