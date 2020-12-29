Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за COVID-19
Фото: twitter.com/XHNews

Глава ВОЗ предупредил о новых вызовах в 2021 году из-за COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Глава всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в следующем году мир столкнется с новыми вызовами, в частности связанными с коронавирусом. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Женеве.

По словам главы ВОЗ, в 2021 году ожидаются новые проблемы, такие как новые разновидности COVID-19. Гебрейесус призвал оказывать помощь людям, которые устали от пандемии.

Помимо этого, он заявил о необходимости обмениваться эпидемиологической информацией с ООН и другими странами, передает РИА Новости.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Россия на две недели продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

ВОЗпандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Выполнены ключевые проекты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Обледенение сердец: почему погибла «Онега»

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Чайковский и Минкус, вон из Парижской оперы!

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: наши лучшие фильмы 2020 года

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Начнем год с добрых дел

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Все мнения
О проекте