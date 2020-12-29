Получившие плацебо россияне смогут вакцинироваться от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россияне, которые ранее получили плацебо, смогут вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник, 29 декабря.

Ранее в Минздраве сообщили, что пока не собираются раскрывать информацию об участниках пострегистрационных исследований вакцины «Спутник V». Это касается и сведений о тех, кто получил вакцину, а кто — плацебо.

Голикова ответила на вопрос, получат ли вакцину те, кто получил плацебо.

— Конечно. Они будут иметь такую возможность, — цитирует вице-премьера РИА Новости.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что подавляющее большинство (92 процента) пациентов, привившихся от коронавируса вакциной «Спутник V», получают абсолютную защиту от инфекции. Также он анонсировал испытания нового препарата от коронавируса на основе антител. Это средство будет дороже обычной вакцины от ковида, но при этом получит другой способ применения и свои отличительные функции и особенности.

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