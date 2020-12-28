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Росздравнадзор одобрил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Росздравнадзор одобрил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет

Кирилл Николаев

Здоровье

Росздравнадзор уведомил врачей о разрешении использования вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 28 декабря, на сайте ведомства.

Согласно документу, допускается применение вакцины «Спутник V» у пациентов старше 60.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» достаточно эффективна, в связи с чем ею вполне можно прививаться. Она готова рекомендовать этот препарат, поскольку он хорошо себя проявил.

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