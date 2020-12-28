Росздравнадзор одобрил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Росздравнадзор уведомил врачей о разрешении использования вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 28 декабря, на сайте ведомства.

Согласно документу, допускается применение вакцины «Спутник V» у пациентов старше 60.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» достаточно эффективна, в связи с чем ею вполне можно прививаться. Она готова рекомендовать этот препарат, поскольку он хорошо себя проявил.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Гинцбург: Мутации коронавируса не влияют на эффективность вакцины