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За сутки в России выявили 27 002 новых случая коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в России выявили 27 002 новых случая коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за сутки выявили 27 002 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф во вторник, 29 декабря.

За последние сутки на территории России зафиксированы случаи коронавируса в 85 регионах. Из общего числа 14,5 процента не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России выявили 27 002 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

За минувшие 24 часа в России скончались от коронавируса 562 человека, выздоровели 24 874 пациента. Больше всего случаев инфекции зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

За сутки в России выявили 27 002 новых случая коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Число выявленных случаев COVID-19 в России увеличилось до 3 105 037. За все время пандемии скончались 55 827 человек, выздоровели — 2 496 183 человека.

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