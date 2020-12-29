Роспотребнадзор оценил влияние вакцины «ЭпиВакКорона» на здоровье потомства

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» не оказывает негативного влияния на здоровье потомства. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 29 декабря.

Уточняется, что центр «Вектор» завершил 15 декабря доклинические исследования репродуктивной токсичности препарата. Их проводили на половозрелых самцах и самках крыс, а также на беременных самках. Вакцинация животных в дозах, равных одной для человека и в десять раз ее превышающей, не приводила к ухудшению здоровья крыс и их потомства.

«ЭпиВакКорона» не оказывала влияния на выживаемость потомства, не вызывала нарушений физического развития, уточнили в ведомстве.

— На основании полученных данных сделан вывод о том, что вакцина «ЭпиВакКорона» не обладает эмбриотоксическими свойствами и не оказывает влияния на генеративную функцию, — говорится в сообщении.

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